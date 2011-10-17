Внести изменения в сайт на Битрикс

Необходимо собирать данные(список здесь http://www.recipdonor.com/help/prices, но нужно реализовать бесплатный, большую часть, сбор) и обрабатывать их по не сложному алгоритму. Так же нужно предусмотреть большую нагрузку и возможность добавления новых данных для сбора.