Парсер данных

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Закрыт3 заявки153 просмотра

Необходимо собирать данные(список здесь http://www.recipdonor.com/help/prices, но нужно реализовать бесплатный, большую часть, сбор) и обрабатывать их по не сложному алгоритму. Так же нужно предусмотреть большую нагрузку и возможность добавления новых данных для сбора.

14 лет назад
magistral33
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров