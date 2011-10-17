Серверный (LAMP) скрипт с интерфейсом, сохраняющий в базу твиты определенных аккаунтов с поиском в этих твитах ссылок и сохранением содержимого. 1. опрос задаваемого списка аккаунтов на предмет наличия твитов, не занесенных в ...
Нужно переделать форму отправки заказа.
Требуется переделать форму отправки (заново сверстать, добавить валидацию и калькуляцию цен).
С ценой договоримся, подробности в личке.
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