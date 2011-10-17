Нужно переделать форму отправки заказа.

В свое время заказывал у одного питон-кодера несколько скриптов регалок/парсеров. Нужен человек способный провести ревизию кода скриптов, внести правки/модификации, если что-то не работает, обьяснить мне некоторые моменты почему так написано, а не иначе и тд. ...