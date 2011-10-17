Нужно переделать форму отправки заказа.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок178 просмотров

Требуется переделать форму отправки (заново сверстать, добавить валидацию и калькуляцию цен).

С ценой договоримся, подробности в личке.

14 лет назад
antonKramchuk
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Kostroma
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

Kostroma
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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