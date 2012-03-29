Интерактивная карта России

Добрый день, товарищи.

Нужно сделать интерактивную карту России с городами присутствия компании.

Примеры: svyaz-info.ru и Яндекс.Метрике (раздел «География»)

Наиболее рациональный вариант от которого и отталкиваемся: стройпоиск.рф

Особенности:

Много филиалов в Поволжском федеральном городе, поэтому, хорошо бы реализовать возможность укрупнить/приблизить карту, хотя бы в этом районе.

Хотелась бы, чтобы при наведении подсвечивалась и вся область и город.

Иконки городов сделать в виде маленького логотипа компании вместо касок (как на «стройпоиск»).

При нажатии на город выскакивает табличка с подробной информацией.

Основная проблема:

Компания может открыть новое представительство в каком-либо городе, контент менеджер должен суметь САМ поставить флажок в нужном месте и прописать необходимую информацию в табличке. Крайний вариант через добавление кода в скрипт (в этом случае нужно подробное объяснение «как это сделать»).

Карта должна быть красивой, удобной, довольно быстрой (в работе и в загрузке)

Жду Ваши предложения по цене, способу реализации и срокам.