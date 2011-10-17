Нужна помощь в модернизации 2-х сайтов

Нужна помощь в модернизации 2х сайтов.

Сейчас оба сайта на движке WordPress, а хочется на основе шаблона Flash8 (Xml Flash сайт с HTML версией), что-то типа этого:

http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=36010&pr_code=z7FmAbLIqgoQpDcdklVXk8QZ8Kb403

(шаблон готовый, покупается, дальше ваш редизайн шаблона)

Хотелось бы узнать стартовую стоимость (сайт нужен только для имиджа)