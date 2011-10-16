Подключить интернет-магазин к сайту

Есть сверстанная страница — http://beetle.tmweb.ru/

Есть несколько внутренних страниц уже сверстанных (открытый каталог, страница описания товара, страница обратной связи), которые также нужно подключить к cms.

Задача. Подключить к нынешней cms (joomla) модуль интернет-магазина и еще несколько стандартных модулей (отзывы, музыка, обратная связь). Отладить сайт в целом до стадии заливки контента.

Интересуют только опытные исполнители. Приоритет ставится на качество и оперативность работы, ну и естесственно стоимости работы. Оплата по факту.

Сроки, цена?