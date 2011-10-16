Счётчик liveinternet загнать в функцию javaScript

Требуется написать функцию для обновления счётчика liveinternet на странице. Например при использовании onclick="liveinternet();" счётчик обновляется и увеличивается как и при простой загрузке.

http://htmlweb.ru/java/example/speed_counter.php - возможный вариант решения задания

Подсказка для разработки и проверки кода: для тестирования кода зайдите на сайт liveinternet - http://www.liveinternet.ru/rating/ru/goods/index.html?page=3204 раздел товары и услуги, последнии страницы с рейтингом, выбрать сайт с открытой статистикой, скопировать код счётчика и адрес сайта, на денвере создать папку с адресом сайта, создать страницу и вставить код счётчика для разработки. Дальше уже тестировать на денвере и смотреть обновление статистики на http://www.liveinternet.ru/

Для примера возьмём сайт http://massterochek.pp.ua/ создаём на денвере такой же адрес, работу скрипта (статистику) проверяем на http://www.liveinternet.ru/stat/massterochek.pp.ua/