Приветствую! Необходимо сделать сайт на джумле - взять за основу сайт конкурента и сделать нам точный (повторяю - ТОЧНЫЙ) клон. Даже дизайн (верстку) у них скопировать, мы в последствии сами натянем свою... ...
Натянуть дизайн на CMS
Есть дизайн в psd.
Нужно порезать и склеить в WP, Drupal или другой cms.
Всего около 10 страниц и фотогаллерея с 10-12 подразделами.
PSD вышлю по запросу.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Доброго вмени суток. Помогите решить вопрос следующего характера: месяц назад сайт Wordpress вместе с интегрированным в него форумом, находился на хостинге SpaceWeb, начались проблемы с хакерскими атаками. всвязи с чем мне пришлось сделать слепок ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Имеется панель управления игровыми серверами.Все работает хорошо,но главная страничка грузится немного дольше,чем остальные. Нужно выяснить почему,и убрать лишние запросы к базам данных и тп,если они имеются.Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать биржу ссылок на существующем проекте на подобии trustlink.ru Готов рассмотреть готовые решения. ТЗ вышлю лучшему предложению по ценам и срокам. Договор. Москва.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую! Нужно распарсить расстояния между населёнными пунктами России от Москвы и Санкт-Петербурга с сервиса http://www.toplogistic.ru/314.html#russia-x286194y394900s6. Базу населённых пунктов России предоставлю (всего около 3200 пунктов). На выходе ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Сайт JOOMLA Нужен модуль поиска с запросом на другой сайт. Посетитель на нашем сайте вводит поисковый запрос(артикул з/части),запрос уходит на другой сайт под нашим логином и паролем,и на нашем сайте выводится результат с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, есть галерея на jquery. Смотрите макет. Большая картинка должна меняться : большой блок работает блок справа нет нужно реализовать вертикальную карусель справа html код дам исполнителюВеб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Необходимо закончить проект. Дизайн сайта разработан (в формате PSD) ТЗ – во вложенном файле. Контент написан. Так как разработанные страницы дизайна имеют достаточно большой объем (8Мб), то решил ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, есть html страничка (скрин прикрепил)-это тестовое задание на английском языке. (ответы я дам исполнителю). После ввода ответов и нажатия кнопки готово (в конце теста) обработчик должен проверить ответы - выдать количество ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $5
Есть скрипт - модуль граббера для DLE. Граббер рассчитан для версий 8.3,8.5,9.0,9.2, т.е. 4 модуля. В них ошибки: В строке 80 indexd.php выдает ошибку при подсчете страниц из массива $mypages, в строке 6 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад