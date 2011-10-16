Приветствую! Нужно распарсить расстояния между населёнными пунктами России от Москвы и Санкт-Петербурга с сервиса http://www.toplogistic.ru/314.html#russia-x286194y394900s6. Базу населённых пунктов России предоставлю (всего около 3200 пунктов). На выходе ...
Создание биржи ссылок
Необходимо создать биржу ссылок на существующем проекте на подобии trustlink.ru
Готов рассмотреть готовые решения.
ТЗ вышлю лучшему предложению по ценам и срокам.
Договор. Москва.
Заявки фрилансеров
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