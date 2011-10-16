Создание биржи ссылок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок109 просмотров

Необходимо создать биржу ссылок на существующем проекте на подобии trustlink.ru

Готов рассмотреть готовые решения.

ТЗ вышлю лучшему предложению по ценам и срокам.

Договор. Москва.

14 лет назад
il_poll
Ильич 
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров