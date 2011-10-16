Хак для dle 9

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Здравствуйте нужно сделать хак для dle, задача – чтобы в fullstory.tpl заработал тег {custom} как в main.tpl

версия dle – 9, предоставлю архив с версией движка который использую

Пожалуйста укажите стоимость.

DLE
14 лет назад
messy
43 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

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