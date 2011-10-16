Разработка программки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка90 просмотров

Нужно Создать программку задание в приложение от вас сроки и бюджет,портфолио и контакты http://www.sendspace.com/file/b0y6bk

14 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

mikefreelance2
Михаил 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$350
9 дней

Заявки фрилансеров

mikefreelance2
Михаил 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
14 лет назад