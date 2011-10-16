Доработка самописной CMS

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок155 просмотров

Требуется выполнить серию доработок и модификаций функционала модульной самописной CMS.

PHP + MySQL

Детали передадим выбранному исполнителю.

MySQLPHP
14 лет назад
West_Studio
Артем 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров