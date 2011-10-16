Нужно сделать интеграцию с нашим продуктом (инет магазин) с Authorize.NET на PHP Требуется подключить наш продукт: http://antalika.com/kupit-script-kollektivnyh-pokupok-analog-grupona Что от вас надо: 1. Получение сообщение ...
Доработка самописной CMS
Требуется выполнить серию доработок и модификаций функционала модульной самописной CMS.
PHP + MySQL
Детали передадим выбранному исполнителю.
Заявки фрилансеров
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