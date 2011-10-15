Дизайн на подходе
Нужен готовый код интеграции с Authorize.NET (PHP)
Нужно сделать интеграцию с нашим продуктом (инет магазин) с Authorize.NET на PHP
Требуется подключить наш продукт: http://antalika.com/kupit-script-kollektivnyh-pokupok-analog-grupona
Что от вас надо:
1. Получение сообщение от Authorize.nET успешные и обоработки ошибок
2. Сам код интеграции
3. Документация для пользователя о том "как подключиться к Authorize.NET"
Критерий приемки: оплата проходит успешно в демо-режиме
Все рассказать
Как протестировать и т.п.
Сможете показать нашему программисту
Также есть такие проекты:
https://www.weblancer.net/projects/323911.html
https://www.weblancer.net/projects/323921.html
Пример кода: https://www.weblancer.net/download/projects/71192/Payments.zip
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