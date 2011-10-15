Нужен готовый код интеграции с Authorize.NET (PHP)

Нужно сделать интеграцию с нашим продуктом (инет магазин) с Authorize.NET на PHP

Требуется подключить наш продукт: http://antalika.com/kupit-script-kollektivnyh-pokupok-analog-grupona

Что от вас надо:

1. Получение сообщение от Authorize.nET успешные и обоработки ошибок

2. Сам код интеграции

3. Документация для пользователя о том "как подключиться к Authorize.NET"

Критерий приемки: оплата проходит успешно в демо-режиме

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Как протестировать и т.п.

Сможете показать нашему программисту

Также есть такие проекты:

https://www.weblancer.net/projects/323911.html

https://www.weblancer.net/projects/323921.html

Пример кода: https://www.weblancer.net/download/projects/71192/Payments.zip