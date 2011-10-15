дизайн предоставлю основные сложности – мультиязычность и перелистывание страниц без перезагрузки страницы в остальном – сайт-визитка желательно уложиться в 20-25 тр
Интеграция дизайна в Битрикс + создание фильтра
Дизайна еще нет, делаем. Заранее выбираю программистов Битрикса.
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