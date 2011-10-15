Server на Java

Для игры требуется сервер.

Задача: клиент-серверный модуль для коммуникации двух игровых клиентов

Основные положения:

- сервер должен быть Java веб-модулем для tomcat или glassfish,

использующим ec.comm.server SPI из аттача для вычисления данных по ходу игры

- клиент представлен в виде библиотеки, реализующий ec.comm.client API

из аттача

- оба модуля переиспользуют имплементацию интерфейсов из ec.comm.shared

- при обрыве соединения должна быть возможность реконнекта

- в аттаче в тестах есть фейковое соединение и на него тесты для

объяснениея workflow

- ваша реализация должна проходить тесты с классом StubServerGameSession

- интерфейс очень сырой — все пожелания/порицания и советы только

приветствуются.

-Приоритетом будет использование сервеной платформы http://habrahabr.ru/blogs/gdev/129174/#habracut RedDwarf

Далее будет еще ряд задач которые надо будет решить.(написание БД, некоторые ировые алгоритмы поведения AI и т.д.)

Оплата по договоренности.

skype - den_malyshev