Добрый день. Магазин на Joomla-Virtuemart. Необходим скрипт для сравнения цен магазина и цен конкурентов в Яндекас Маркете. Как будет работать - в скрипте выбираю свою категорию товара (допустим там 50 позиций), ...
Задачи для спеца по вордпресс
Добрый день !
Есть блог на ворд пресс.
1 Перестал работать модуль рейтинг активности. До этого работал.
2 Необходимо добавить модуль опрос.
3 При добавлении нового поста - должно рассылатся сообщение по email все зарегистрированным пользователям.
4 При входе в рубрики ниже постов - появляется полоска. Необходимо ее убрать. http://www.wpk.bacac.org/archives/category/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be
Выбранный исполнитель
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