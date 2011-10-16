Задачи для спеца по вордпресс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки142 просмотра

Добрый день !

Есть блог на ворд пресс.

wpk.bacac.org

1 Перестал работать модуль рейтинг активности. До этого работал.

2 Необходимо добавить модуль опрос.

3 При добавлении нового поста - должно рассылатся сообщение по email все зарегистрированным пользователям.

4 При входе в рубрики ниже постов - появляется полоска. Необходимо ее убрать. http://www.wpk.bacac.org/archives/category/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be

WordPress
14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

Gor_kit
Кирил 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший закачик, четко ставит задачу, приячтно общаться, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

Gor_kit
Кирил 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад