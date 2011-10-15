Необходимо написать интеграцию существующего сайта с API системы Payoneer (спецификация API на английском языке - в прикрепленных файлах). Общая идея - написать мост с системой выдачи/пополнения пластиковых карточек Payoneer (payoneer.com). Только опытные ...
Отредактировать языковой файл формата .mo
В файле формата .mo нужно отредактировать, перевести с английского на русский 2 фразы.
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