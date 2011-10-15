Правка Java формы заказа с пхп майлером.

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Закрыт3 заявки138 просмотров

На html сайте есть форма заказа товара. Привязка openbyewin к кнопке, с передачей параметров в генерируемое jQuery аяксовое окно. В окне стандартные инпут формы ввода данных с валидацией, и параметр товара из кнопки (название, цена). Прикручена капча. При заполнении и нажатии отправить происходит отправка данных на емейл админа.

Проблема: в ИЕ (7-8-9) не происходит передачи данных из формы в пхп майлер.

Задача: Данные должны передаватся в полном объеме, и читаемой кодировке.

Работа принимается после проверки отсылки закза в ИЕ (7-8-9) , Опере 11, Фоксе 3,5 , Хроме).

Архив со скриптами отправлю по предварительной договоренности.

Приоритет цене и сроку.

HTMLJavajQueryPHP
14 лет назад
mr_Usy
Юрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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