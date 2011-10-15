Необходимо написать интеграцию существующего сайта с API системы Payoneer (спецификация API на английском языке - в прикрепленных файлах). Общая идея - написать мост с системой выдачи/пополнения пластиковых карточек Payoneer (payoneer.com). Только опытные ...
Правка Java формы заказа с пхп майлером.
На html сайте есть форма заказа товара. Привязка openbyewin к кнопке, с передачей параметров в генерируемое jQuery аяксовое окно. В окне стандартные инпут формы ввода данных с валидацией, и параметр товара из кнопки (название, цена). Прикручена капча. При заполнении и нажатии отправить происходит отправка данных на емейл админа.
Проблема: в ИЕ (7-8-9) не происходит передачи данных из формы в пхп майлер.
Задача: Данные должны передаватся в полном объеме, и читаемой кодировке.
Работа принимается после проверки отсылки закза в ИЕ (7-8-9) , Опере 11, Фоксе 3,5 , Хроме).
Архив со скриптами отправлю по предварительной договоренности.
Приоритет цене и сроку.
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