1CУТ<-->Webasyst Shop-Script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки110 просмотров

Доброго времени суток.

Нужна разработать синхронизацию 1CУТ

Основные функции:

1. Обновление товаров и каталогов из 1С на Сайт.

Обновление товаров должно работать с полной привязкой к товару или каталогу... Например если появляется новый каталог ему нужно присвоить некий уникальный ИД чтобы в последствии можно было отслеживать. А именно если этот каталог переместиться из Одной папки в другую то есго нужно именно перенести а не удалить и пересоздать в другом месте...тоже самое касается и товара...

Выгрузка должна уметь выбирать в какие каталоги должны быть выгружены.

Выгрузка должна уметь выгружать в неограниченное количество сайтов...

Выгрузка должна уметь выгружать цену наменклатуры по ценовым группам.

Выгрузка должна уметь работать автономно...

Я предлагаю такой вариант... сначала нарисовать кнопки и функции в самой выгрузке 1С т.к. это не все что я перечислел... а потом реализовать функционал всего что есть...

Жду предложения по срокам и ценам.

Webasyst
14 лет назад
atwooo
Роберт 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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