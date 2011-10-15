Есть полный дизайн сайта в разрезе. Нужно реализовать программируемую часть. Сайт заказа онлайн еды. Есть несколько факторов, которые влияют на калькуляцию цены. Н-р: Адрес заказа, время заказа, день заказа, выбранный набор и т.д. Также база ...
Модули для webasyst
Доброго времени суток.
Нужно написать модуль для Shop-Script
Обязательное требование чтобы модули были живы после обновления движка магазина...или их можно было реинсталить самым простым способом.
У движка есть возможность генерить для Yandex нужно добавить возможность генерить неограниченное количество таких файлов. Выглядеть это должно так: Заходим в раздел и видим список всех ссылк, каждую из них можно пересоздать... удалить и т д и еще должна быть кнопка Добавить... если нужно создать еще оду выгрузку...
Для чего это делается... На разных площадках идет размещение разных товаров. Нужно чтобы я мог для каждой площадки создавать свою ссылку на YML.
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