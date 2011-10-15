Модули для webasyst

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Закрытнет заявок128 просмотров

Доброго времени суток.

Нужно написать модуль для Shop-Script

Обязательное требование чтобы модули были живы после обновления движка магазина...или их можно было реинсталить самым простым способом.

У движка есть возможность генерить для Yandex нужно добавить возможность генерить неограниченное количество таких файлов. Выглядеть это должно так: Заходим в раздел и видим список всех ссылк, каждую из них можно пересоздать... удалить и т д и еще должна быть кнопка Добавить... если нужно создать еще оду выгрузку...

Для чего это делается... На разных площадках идет размещение разных товаров. Нужно чтобы я мог для каждой площадки создавать свою ссылку на YML.

Webasyst
14 лет назад
atwooo
Роберт 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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