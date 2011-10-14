Нужно доробатать движок по поиску работы и персонала Думаю мало кто работал с mds-job Если есть желание разбираться пишите Нужно сделать защиту от спама и ...
Программирование сайта
Есть полный дизайн сайта в разрезе. Нужно реализовать программируемую часть. Сайт заказа онлайн еды. Есть несколько факторов, которые влияют на калькуляцию цены. Н-р: Адрес заказа, время заказа, день заказа, выбранный набор и т.д. Также база данных сайта должна частично интегрироваться в оффлайн версию сайта, которая сегодня функционирует для приема заказов операторами по телефону. Оффлайн версия полностью завершена и успешно работает. Алгоритм работы онлайн версии почти одинаковый.
Для заинтресованных пошлю приблизительное ТЗ.
Заявки фрилансеров
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