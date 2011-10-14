Нужно доробатать движок по поиску работы и персонала Думаю мало кто работал с mds-job Если есть желание разбираться пишите Нужно сделать защиту от спама и ...
Программа контакт-организатор
Контакт-организатор
Компания нуждается в программе, которая может организовать контакты.
Описание:
Программа должна быть Интернет аппликацией.
ID & password:
ID и пароль созданы только для того, чтоб незнакомые лица не имели возможности входа в систему. Никакие привилегии или список пользователей не нужны. Конечно, должно быть возможным изменение ID и пароля.
В программе будет дано название компании, как одна группа, в которой будет собраны контактные информации сотрудников этой компании.
В программе должно быть возможно присоединить файл к компаниe, например несколько разных вариантов векторных файлов Лого (AI, EPS, PDF и CRD).
Дизайн: смотрите, пожалуйста, в прикрепленном файле с названием contacts.pdf
+ Добавь компанию:
Добавление компании происходит нажатием на кнопку “+добавь конпанию”. После нажатия на эту кнопку должно быть возможным указать следующее:
1) Название компании.
2) Лого компании.
3)Номер компании
4) Электронный адрес.
5) Skype ID
6) Веб-адрес.
7) Фактический адрес компании.
8) Юридический адрес компании.
9) Идентификационный код компании.
10) Банковские реквизиты компании.
а. Название банка.
б. Номер банковского счета.
+ Добавь контакт (лицо).
1) Имя и фамилия личности.
2) Должность лица.
3) Личный номер телефона этой (городской).
4) Личный номер телефона этой (мобильный).
5) Личный электронный адрес лица.
6) Личный Skype ID лица.
Программа контактов должен иметь возможность сравнения контактов введенных в программу (телефонные номера), с номерами указанными в pdf. (смотрите в прикреплённом файле выписку телефонов, которую дал нам наш телефонный оператор).
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