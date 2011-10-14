Видео наблюдение с web-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки144 просмотра

Необходима транслировать на странице видео+аудио с ip камер разных производителей.

Минимальное количество 10 камер на одной странице.

14 лет назад
nitros
Андрей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт на Bitrix.

    Нужно настроить и где надо запрограммировать сайта на битрикс сайт аналогичен этому http://goo.gl/BpgS4 Сроки СЖАТЫЕ Дизайн предоставим Верстку предоставим В заявке указывайте пожалуйста ориентировочный бюджет и сроки Спасибо!

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка JQuery Slider

    $5

    Всем доброе время суток. Есть сайт-&gt; 611.611.ua Слева меню: Акции, Новости и т.д. При нажатии которого выводится в центре сайта текст. Что нужно сделать. При нажатии вверху слева Акция, Каско и т.д. чтобы ...

    jQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсинг каталога

    $100

    Нужно спарсить одну ветку из каталога. Прочекать домены на пр и тиц и упорядочить по зонам ( com/net/ru и тп ) отчёт должен получиться в таком виде: test1.com pr тиц test2.com pr тиц ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Упрощение и доработка систем приема-оплаты заказа

    Сейчас на сайте работает система автоматизированного приема/обработки/оплаты заказов. Решено значительно упростить ее: убрать лишние этапы, элементы в формах и т.д. также надо реализовать возможность добавления нового заказа администратором с занесением данных в базы (сейчас все ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настроить вывод товаров в MAMBO

    $50

    Добрый день! Есть сайт ресторана http://compms.ru (временный хостинг). CMS Mambo (одна из последних версий). Там есть страничка "Наше меню". Это меню ресторана. Я хочу добавить возможность добавлять новые разделы в меню (это уже есть) ...

    CSSHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать парсер

    $250

    Добрый день ! Имеется файл в приложении. В нем есть таблица хим реактивов. Необходимо эту таблицу перенести в БД mysql. Возможно сначала скопировать текст в блокнот или еще куда и потом ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Программированние

    Здравствуйте. Вот мой сайт – www.profi-center.ru Высылаю вам техническое задание. Хочется услышать подробную стоимость, обязательно по каждому пункту, а не всё вместе, и сроки выполнения работы. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад