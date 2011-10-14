Доработка JQuery Slider

Всем доброе время суток. Есть сайт-> 611.611.ua

Слева меню: Акции, Новости и т.д. При нажатии которого выводится в центре сайта текст.

Что нужно сделать. При нажатии вверху слева Акция, Каско и т.д. чтобы в том же слайдере выводилось по центру сайта информация.

ЦМСка ДЛЕ, в дизайне и в верстке разберусь. Нужно лишь запрограммировать.