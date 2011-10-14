Нужно спарсить одну ветку из каталога. Прочекать домены на пр и тиц и упорядочить по зонам ( com/net/ru и тп ) отчёт должен получиться в таком виде: test1.com pr тиц test2.com pr тиц ...
Доработка JQuery Slider
Всем доброе время суток. Есть сайт-> 611.611.ua
Слева меню: Акции, Новости и т.д. При нажатии которого выводится в центре сайта текст.
Что нужно сделать. При нажатии вверху слева Акция, Каско и т.д. чтобы в том же слайдере выводилось по центру сайта информация.
ЦМСка ДЛЕ, в дизайне и в верстке разберусь. Нужно лишь запрограммировать.
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