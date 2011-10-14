Доработка JQuery Slider

$5
  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка107 просмотров

Всем доброе время суток. Есть сайт-> 611.611.ua

Слева меню: Акции, Новости и т.д. При нажатии которого выводится в центре сайта текст.

Что нужно сделать. При нажатии вверху слева Акция, Каско и т.д. чтобы в том же слайдере выводилось по центру сайта информация.

ЦМСка ДЛЕ, в дизайне и в верстке разберусь. Нужно лишь запрограммировать.

jQuery
14 лет назад
penguen
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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