Нужно доработать сайт на joomla компонент JomSocial

Здравствуйте Нужно доработать сайт на joomla компонент JomSocial

Компонент JomSocial Русская версия

steps.org.ua/com/80-jomso...

Все доработки практический в нём, там настройки скорее

Но PHP программиревание то же есть, так что ищем скорее PHP программиста по joomla

+ ещё не которые мелочи по сайту всегшо 18 пунктов в тз (тз при переписки)

Бюджет 3000-4000 рублей

Первый раз работаем с исполнителем без аванса (бывали не приятные случаи)

мы ищем адекватных специалистов которые чётко влажеваются в оговоренные сроки и знает своё дело

Всем кто заинтересовался пишите в ICQ 567368517 либо в личку