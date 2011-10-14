Добрый день! нужно поставить хак (либо усовершенствовать как-то движок DLE), который НЕ позволяет роботам регистрироваться и гадить в комментарии к статьям.. Движок: DataLife Engine: 8.5 Еще ...
Доработать сайт на joomla компонент JomSocial
Нужно доработать сайт на joomla компонент JomSocial
Здравствуйте Нужно доработать сайт на joomla компонент JomSocial
Компонент JomSocial Русская версия
Все доработки практический в нём, там настройки скорее
Но PHP программиревание то же есть, так что ищем скорее PHP программиста по joomla
+ ещё не которые мелочи по сайту всегшо 18 пунктов в тз (тз при переписки)
Бюджет 3000-4000 рублей
Первый раз работаем с исполнителем без аванса (бывали не приятные случаи)
мы ищем адекватных специалистов которые чётко влажеваются в оговоренные сроки и знает своё дело
Всем кто заинтересовался пишите в ICQ 567368517 либо в личку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую всех . требуется создание сайта на джумле, Все разделы сайта текстовые, срочность очень большая, к завтрашнему дню нужно уже закончить Дизайн есть http://rghost.ru/25430631.view вот макет. Все страницы текстовые , и ...Завершен14 лет назад
- $50
Поправить на сайте отображение новостей (разделение по категориям).Завершен14 лет назад
Нужно перенести на хорошую CMS систему. www.deluxhome.com.ua На сайте сделана интеграция с 1С, идеальный вариант это сделать копию сайта по структуре полную копию www.hi-tech.com.ua так изначально разработчикам говорили что хотим точную копию сайта.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется доработка одного интернет-магазина, 1-2 дня работы -верстка, правка -шаблон -движок На очереди еще 2 магазина. Если всё устроит будет сотрудничать и дальшеЗавершен14 лет назад
- $50
На сайте подключен и находится в режиме работы интерфейс X4. После выписки счета, клиент производит оплату и далее происходит проверка, выписанного счета. На данный момент проверка происходит с существенной задержкой, часто до 40минут. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Заявки просьба не оставлять. Работа уже начата. Проект создан персонально для gydween.Завершен14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые трудящиеся. Есть несколько вопросов по отображению товара в стиле Magnto. 1. при переходе на страницу товара (w-mob.ru/htc/htc-sensation.html) пропадает шапка сайта, боковые блоки и футер сайта. 2. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно Создать программку задание в приложение от вас сроки и бюджет,портфолио и контакты http://www.sendspace.com/file/b0y6bkЗакрыт14 лет назад
Нужно на сайте переделать шапку во флеш (полностью или частично) и добавить эффектов: 1. Нужно чтобы по наведению на ссылку издавался звук (ну звук на ваш выбор, чтобы такой не навязчивый был). 2. ...Завершен14 лет назад