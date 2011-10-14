Нужно на сайте переделать шапку во флеш (полностью или частично) и добавить эффектов: 1. Нужно чтобы по наведению на ссылку издавался звук (ну звук на ваш выбор, чтобы такой не навязчивый был). 2. ...
Решить вопрос с отображением товаров в Magento
Здравствуйте, уважаемые трудящиеся.
Есть несколько вопросов по отображению товара в стиле Magnto.
1. при переходе на страницу товара (w-mob.ru/htc/htc-sensation.html) пропадает шапка сайта, боковые блоки и футер сайта.
2. на странице товара w-mob.ru/htc.html блок с надписями отображается криво. А точнее - надписи лезут друг на друга.
Подробнее описано на форуме:
1. magento-forum.ru/topic/1409/
2. magento-forum.ru/topic/1407/
Прошу вас обозначиться о готовности реализовать поставленные задачи и для обсуждения стоимости работ.
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