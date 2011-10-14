Сейчас на входе есть txt-файл с 1 столбцом - списком штрих-кодов, по нему ищутся картинки товаров и сохраняются на выходе под артикулами 1,2,3... Нужно сделать, чтобы на входе были 2 столбца: 1-й столбец - заранее ...
Нужно сделать 2 сайта на CMS 1С-bitrix
Доброго дня, уважаемые программисты!
Есть проект под 1с-битрикс и желание его за несколько дней реализовать:
- нужно сверстать готовый дизайн (конечно же кроссбраузерно: ie8+, ff 3+, safari 4+, opera 10.5+),
- нужно добавить (настроить должным образом существующую) партнёрку (аффилиаты).
Тех задание имеется. От вас хочу предложения по срокам и цене. Наличие работ и положительных отзывов на 1с-битрикс будет для вас преимуществом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Круг задач – создание страниц сайта в соответствии со спецификацией. Разработка в команде. Краткое описание сути проекта здесь: https://docs.google.com/document/d/1tM2Q9WrXmP2W8Fxsr-hPN8478gYvJlTO9jqgTNe1SLM/edit?pli=1 Схема работы: 1. Подготовка а) Выдаются ...Закрыт14 лет назад
Сайт сделан на системы управления NETCAT 3.5. после переноса на новый хостинг перестала работать форма обратной связи+добавилась ошибка после не удачной попытки исправления.Необходимо привести все в рабочее состояние+добавить на сайт систему регистрации клиента с отслеживанием ...Закрыт14 лет назад
Есть несложный черновой скрипт: http://www.leprous.com/sample.swf Необходимо его доработать или написать с нуля, разбив частоты аудио сигнала на несколько сегментов по частотам (высокие, средние, низкие) и привязать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо для сайта написать мини социальную сеть с регистрацией, с чатом в котором пользователи могут обмениваться сообщениями друг с другом, чтобы сообщения все хранились на сервере, могли добавлять друзей а также общаться в чате или ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Установил шаблон на Joomla.Запускаю сайт, он открывается, но присутствует такая вот ошибка: Warning: Invalid argument supplied for foreach() in Z:\home\mysite111.ru\www\libraries\gantry\core\gantryplatform.class.php on line 104Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Можно упростить, если запрос не влезает в бюджет. Нужна 2х-уровневая партнерка. На главной странице партнерской программы только 2 таблицы с формами (окошками для ввода): 1 ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Предложения писать в ПМ или на почту [email protected] icq 240-600-072 Всем привет, прошу отвечать тех кто реально видит свои силы и реально может сделать качественную работу. Итак, есть сайт vip-star.ru ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Добрый день ! Есть блог водр пресс wpk.bacac.org Сейчас при добавлении поста существет ошибка при публикации фото или видео или аудио. Необходимо исправить. Срочно. Предпочтение скорости.Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
========================================================== Скрипт для фильтрации ненужного трафика с сайтов: Трафик идет на страницу к которой привязывается наш скрипт, далее: Сначало фильтруем по: -движение мышки по странице -cookies -если ...Закрыт13 лет назад