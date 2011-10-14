Нужно сделать 2 сайта на CMS 1С-bitrix

Доброго дня, уважаемые программисты!

Есть проект под 1с-битрикс и желание его за несколько дней реализовать:

- нужно сверстать готовый дизайн (конечно же кроссбраузерно: ie8+, ff 3+, safari 4+, opera 10.5+),

- нужно добавить (настроить должным образом существующую) партнёрку (аффилиаты).

Тех задание имеется. От вас хочу предложения по срокам и цене. Наличие работ и положительных отзывов на 1с-битрикс будет для вас преимуществом.