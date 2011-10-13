Нужна партнерская программа для сайта

Можно упростить, если запрос не влезает в бюджет.

Нужна 2х-уровневая партнерка.

На главной странице партнерской программы только 2 таблицы с формами (окошками для ввода):

1 - форма для входа зарегистрированных партнеров (логин, пароль и кнопа "войти") и

2 - окно, под которым кнопка "регистрация", туда нужно ввести партнерский код (код одного из уже существующих партнеров), что бы перейти к регистрации и стать его рефералом.

После успешного ввода партн. кода, появляется форма регистрации нового партнера. В полях регистрации партнер вводит пароль, проверочный пароль, свое имя, город, e-mail, WMU - кошелек, заполняет окно антикапчи, ставит галочку напротив партнерского договора. Партнерский договор высвечивается под полем заполнения полностью или с прокруткой.

Возможность восстановления пароля "забыли пароль" (по запросу старый пароль высылается на почту партнера).

При регистрации, каждому новому партнеру автоматически присваивается его партнерский код, он становится рефералом партнера, по коду которого он зарегистрировался. (инфа повторяется на всякий случай ))

Партнерский код состоит из 5ти символов: рандомные 2 латинские буквы + 2 цифры + 1 латинская буква - AF49A (буквы пишутся в верхнем регистре). В дальнейшем логином для входа в систему будет служить партнерский код.

В партнерской панеле партнер видит данные:

- доход - 3700 wmu;

- партнерка (общее количество заработанных денег в партнерской программе) - 500 wmu;

- доступный к выводу баланс - 4200 wmu >>> вывести стредства (появляется окошко, предупреждающее, что после согласия средства будут переведены на кошелек, указанный партнером в профиле в течение такого-то времени. "согласен"/"не согласен". После заявка поступает в панель администратора партнерки.

При клике на "доход" появляется статистика своих продаж в таблице:

общее/за год/за месяц/неделю/сегодня

- количество совершенных продаж;

- количество заказов, ожидающих оплату;

- количество неоплаченых заказов.

при клике на "партнерка", отображается общая статистика продаж рефералов партнера (их партнерские коды, количество продаж и в скобках заработанная сумма с их продаж):

BG50B - 5 (100 wmu)

GH45H - 2 (400 wmu)

RT56E - 18 (3600 wmu)

KF98G - 0 (0 wmu)

Партнерский код должен быть написан крупным жирным шрифтом на всех страницах партнера.

Страница с промоматериалом.

мыло администратора для обратной связи в панеле партнера на всех страницах.

Слева колонка новостей партнерской программы.

Администратор партнерки в своей панеле должен иметь список всех партнеров со всей их статистикой и профильной информацией и возможностью править любую информацию в панелях партнеров.

Решить вопрос удобного внесения данных о продажах, заказах, выводах средств, партнерских начислений. Максималоно автоматизировать.