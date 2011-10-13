Доработка сайта vip-star.ru

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки241 просмотр

Предложения писать в ПМ или на почту [email protected] icq 240-600-072

Всем привет, прошу отвечать тех кто реально видит свои силы и реально может сделать качественную работу.

Итак, есть сайт vip-star.ru – он направлен на шоу бизнес. Бралось много горе исполнителей .. но как видите так и не осилили. Надо доделать все модули и сделать качественный глянцевый дизайн.

Пример: по дизайну zaycev.fm

по музыке buffa.ru

По бюджету думаю до 1 тыс $

Оплата строго после выполнения задач. Можно разбить по конкретным частям по модулям и получать частями деньги за выполненную работу.

Предложения писать в ПМ или на почту [email protected] icq 240-600-072

Повторюсь, писать людям которые уверенны в своих силах.

Спасибо

14 лет назад
oshq
29 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Gor_kit
Кирил 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$750
14 дней
Данный человек, не выполнил работу, просил деньги наперед , говорил что у него проблемы в семье и т.д. В итоге оказалось что он просто мошенник. Крайне не рекомендую этого человека.

Заявки фрилансеров

Gor_kit
Кирил 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание портала на Yii

    $2500

    Меня интересует создание портала на вашей фреймоворке Yii, пример модулей во вложении, но к сожалению, так-как мы раньше делали сайты на Joomla, я пока смог накидать примерный функционал сайта с компонентами Joomla. Дизайн нового ...

    JoomlaYii
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внести небольшие изменения в скрипт на perl

    Сейчас на входе есть txt-файл с 1 столбцом - списком штрих-кодов, по нему ищутся картинки товаров и сохраняются на выходе под артикулами 1,2,3... Нужно сделать, чтобы на входе были 2 столбца: 1-й столбец - заранее ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт фильтрации траффика

    ========================================================== Скрипт для фильтрации ненужного трафика с сайтов: Трафик идет на страницу к которой привязывается наш скрипт, далее: Сначало фильтруем по: -движение мышки по странице -cookies -если ...

    Java
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Из fdb в exel

    $5

    Есть файл fdb с данными, надо конвертировать или перенести или экспортировать в ексель . Желательно в удобном виде . Более подробно в письме .

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется доработка OpenERP

    Ищется команда разработчиков для настройки/доработки CRM на базе OpenERP Требования: -Опыт настройки и доработки OpenERP -Ответственность -Соблюдение оговоренных сроков -Желательно представителя в Санкт-Петербурге для заключения договора и последущих контактов. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен парсер

    Нужно сделать парсер hotline - что бы он парсил Вот такая страница _http://hotline.ua/mobile-mobilnye-telefony-i-smartfony/samsung_e1080/ (нажимайте подробнее) 1)Парсел всю характеристику построчно и загонял в шаблонный текст, текст ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Крупный портал недвижимости

    Доработать функционал и верстку портала недвижимости в Москве. Портал на платформе Битрикс. ОфисЛорд. ру - разработка функционала новостной ленты и видеоблога - редактирование шаблонов страниц - редактирование инфоблоков - работы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад