Доработка сайта vip-star.ru

Предложения писать в ПМ или на почту [email protected] icq 240-600-072

Всем привет, прошу отвечать тех кто реально видит свои силы и реально может сделать качественную работу.

Итак, есть сайт vip-star.ru – он направлен на шоу бизнес. Бралось много горе исполнителей .. но как видите так и не осилили. Надо доделать все модули и сделать качественный глянцевый дизайн.

Пример: по дизайну zaycev.fm

по музыке buffa.ru

По бюджету думаю до 1 тыс $

Оплата строго после выполнения задач. Можно разбить по конкретным частям по модулям и получать частями деньги за выполненную работу.

Предложения писать в ПМ или на почту [email protected] icq 240-600-072

Повторюсь, писать людям которые уверенны в своих силах.

Спасибо