Доработки корзины и оформления заказа

Движок WASS, доработки:

- форма "уведомить о скидке"

на странице категории и карточке товара для каждого товара стоит ссылка "купить со скидкой"

при клике – проверка, выбран ли размер товара, если заполнен, то всплывающее окно в котором предлагается e-mail (обязательно!) и телефон (опционально), в окне дополнительно написать текст "Уведомить меня, когда на товар появится скидка"

после того, как уведомление создано, в админке появляется новый заказ со статусом (купить со скидкой), в заказе – товар и почта/телефон клиента.

- мгновенное оформление заказа

ссылку можно вывести в категорию, на страницу товара, на страницу оформления заказа

при клике – всплывающее окно с 2 полями: имя и телефон

после того, как уведомление создано, в админке появляется новый заказ со статусом (мгновенный заказ), в заказе – товар и имя + телефон клиента.

- быстрое оформление заказа

это вывод трех шагов, которые по умолчанию в wass сделаны при оформлении заказа, на одной странице, сразу.

- оформление заказа

при клике на "Добавить в корзину" товар перемещается в корзину и во всплывающем окне предложение: продолжить покупки, оформить заказ.

+ опционально можем обсудить создание xml файлов для различных систем (маркет, миксмаркет и пр.)