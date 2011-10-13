Доработка double track bar JS для страницы поиска.

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Закрыт2 заявки129 просмотров

Здравствуйте.

Нужно доработать скрипт DoubleTrackBar чтобы при изменение цены в input type text двигались ползунки. Если не получится сделать с данной версией скрипта, то переделать на другую, но с сохранение кросбраузерности и дизайна.

Сайт: http://domikvbg.ru/property - нужно нажать на расширенный поиск.

JavaScript
14 лет назад
VeMax
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7 лет назад

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