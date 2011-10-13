Доработка double track bar JS для страницы поиска.

Здравствуйте.

Нужно доработать скрипт DoubleTrackBar чтобы при изменение цены в input type text двигались ползунки. Если не получится сделать с данной версией скрипта, то переделать на другую, но с сохранение кросбраузерности и дизайна.

Сайт: http://domikvbg.ru/property - нужно нажать на расширенный поиск.