Связанные селекты и autocomplete на jQuery

Виталий выполнил работу солидно и четко, с опережением оговоренного срока. Благодаря вдумчивому подходу к решению задачи и оперативности со стороны Виталия, я в кратчайшие сроки получил соответствующий моим требованиям скрипт. Буду и дальше сотрудничать с данным специалистом.