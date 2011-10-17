Связанные селекты и autocomplete на jQuery

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки140 просмотров

Необходимо разработать форму для выбора географических наименований с использованием chained selects и autocomplete field (jQuery). Выбор значений из БД.

Результат работы – пример работающей формы на вашем хосте. Надёжным исполнителям – авансовый платёж.

Конкретнее – в приложенном файле.

jQuery
14 лет назад
Redhotdog
Борис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

shvm
47 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$80
2 дня
Виталий выполнил работу солидно и четко, с опережением оговоренного срока. Благодаря вдумчивому подходу к решению задачи и оперативности со стороны Виталия, я в кратчайшие сроки получил соответствующий моим требованиям скрипт. Буду и дальше сотрудничать с данным специалистом.
Борис отличный заказчик, такого четкого и подробного ТЗ я еще не встречал (это очень облегчает работу), оплата своевременная и в полном объеме.

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shvm
47 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад