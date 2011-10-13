Верстка и программинг сайта на Joomla

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки189 просмотров

Только Питер.

Требуется сверстать и собрать сайт на Joomla по готовому дизайну и подробному ТЗ.

Дизайн будет утвержден дней через 5-7, тогда и потребуется приступить к работе.

При успешной реализации проекта возможно постоянное сотрудничество.

PS: Посредники не нужны.

PPS: Когда я говорю Joomla, я имею в виду Joomla.

Это директивное пожелание заказчика.

Не Word Press, не Drupal, не DLE и даже не 1C-Bitrix :)

Именно поэтому я и размещаю объявление на фрилайнсе.

DLEDrupalJoomlaWordPress
14 лет назад
pollypichem
Мария 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров