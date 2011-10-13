Необходимо сделать шаблон сайта DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки141 просмотр

Необходимо сделать шаблон сайта под движок DLE, версия 9,2.

Копию сайта http://lifesports.ru/

Некоторые моменты обговариваются индивидуально.

Срок: 1 день

Доплачиваю за качественную работу.

DLE
14 лет назад
ecudan
Стас 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров