Программирование сайта, дизайн предоставим

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Закрыт1 заявка165 просмотров

Необходимо допилить модули готовых кмс (вариант на ваш выбор - кроме ВП, можно Elgg, Друпал, ДЛЕ, Social Engine и т.п.) в течение 3-4 недель.

Нам не надо писать с 0, если лицензия платная и стоит адекватных денег - купим

В личку не писать, свое развернутое предложение пишите тут!

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Drupal
14 лет назад
f1x
46 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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