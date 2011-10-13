Программирование сайта, дизайн предоставим

Необходимо допилить модули готовых кмс (вариант на ваш выбор - кроме ВП, можно Elgg, Друпал, ДЛЕ, Social Engine и т.п.) в течение 3-4 недель.

Нам не надо писать с 0, если лицензия платная и стоит адекватных денег - купим

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