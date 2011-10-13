Програмирование сайта соц. сети

Требуеться програмирование сайта, или написание скрипта для движка социальной сети, дизайн есть, описание функционала есть, нужен человек разбирающийся в написании движков, или же постройки сайта на основе существующих движков, адекватный, опытный, простой в общении человек. Цена договорная, обговариваеться при личном общении, писать в личку или

аська 999288

skype art1k_design

сроков как таковых нету, но желательно не более 3-4 месяцев