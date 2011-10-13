Нужен умелец. Взять мой swf и поменять одну кнопку и пять слов.
Прелоадер
нужно добавить к флеш-элементу на сайте прелоадер, т.к размер достаточно большой и не видно, есть там вообще что-то или пустое место
иходники есть, fla, as2
просьба указывать примерную цену
Выбранный исполнитель
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