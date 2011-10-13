Прелоадер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки141 просмотр

нужно добавить к флеш-элементу на сайте прелоадер, т.к размер достаточно большой и не видно, есть там вообще что-то или пустое место

иходники есть, fla, as2

просьба указывать примерную цену

14 лет назад
madcow
Мадков 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

notSliva
Сергей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$15
1 день
Благодраю за оперативную помощь
Все честно. С Владом можно работать.

Заявки фрилансеров

notSliva
Сергей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад