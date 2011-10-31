Создание почтовой рассылки и цикла писем которые будут автоматически генерироваться и оправляться при определенных условиях (оформили заказ, давно не заказывали, еженедельные рассылки новых товаров, с днем рождения ид.р.). База подписчиков сайта около 12 тыс.человек. рассылки ...
Создать страницу "Отзывы" к существующему сайту
Создать и настроить страницу "Отзывы" (Вопросы и ответы) к существующему сайту.
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