Рассылки новостей

Создание почтовой рассылки и цикла писем которые будут автоматически генерироваться и оправляться при определенных условиях (оформили заказ, давно не заказывали, еженедельные рассылки новых товаров, с днем рождения ид.р.). База подписчиков сайта около 12 тыс.человек. рассылки должны рассылаться по определенным критерия: одни просто по времени, другие по условию (например, через две недели после отправки заказа). Главная задача, чтобы рассылки, которые будут проходить по всем подписчикам, не считались спамом и не «рубились» спамфильтрами. Также, должна быть удобная система управления подписчиками. Магазин построен на osCommerce. При регистрации, люди дают согласие на получение новостей. или предложите свое решение. НЕОБХОДИМА интеграция с unisender.