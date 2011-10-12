Есть готовый модуль для dle 9.2 интернет магазин,нужно его доработать Необходимые изменения: 1.Возможность изменять количество товара прямо из короткой и/или полной новости. 2.Возможность установки из админки скидка и/или акция(также с выводом отдельными ...
Рассылки новостей
Создание почтовой рассылки и цикла писем которые будут автоматически генерироваться и оправляться при определенных условиях (оформили заказ, давно не заказывали, еженедельные рассылки новых товаров, с днем рождения ид.р.). База подписчиков сайта около 12 тыс.человек. рассылки должны рассылаться по определенным критерия: одни просто по времени, другие по условию (например, через две недели после отправки заказа). Главная задача, чтобы рассылки, которые будут проходить по всем подписчикам, не считались спамом и не «рубились» спамфильтрами. Также, должна быть удобная система управления подписчиками. Магазин построен на osCommerce. При регистрации, люди дают согласие на получение новостей. или предложите свое решение. НЕОБХОДИМА интеграция с unisender.
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