Есть скрипт Системы Активной Рекламы установленный по адресу http://skritp.cash-x.ru/ Качественный скрипт от крытый код. Ваша задача переделать функцию Финансовой сети, чтобы были начисления в 5 уровней, чтоб работало так же как на ...
Доработать скрипт
Есть готовый модуль для dle 9.2 интернет магазин,нужно его доработать
Необходимые изменения:
1.Возможность изменять количество товара прямо из короткой и/или полной новости.
2.Возможность установки из админки скидка и/или акция(также с выводом отдельными тегами).
3.Возможность установки по выбору пользователя валюту магазина.
4.(необязательно)Доб. возможность вывода разных цен для разных групп пользователей.
5.Создать несколько динамических инф. (вывод на других страницах сайта инф. типа :Популярные тов. с дин. обновлением)
6. Подкорректировать отображение цен(на данный момент нельзя задать цену начиная от 100 000,мод. её просто непонимает)
7.Убрать мелкие недочеты(подробнее если согласитесь опишу).
8.Сделать добавление товара в корзину без обновления текущей страницы(по средствам js).
Пока вроде все.Готов оплатить работу.Прошу указать возможности осуществления тех или иных пунктов,а так же сроки и стоимость.
С Ув. Александр(Iskandewer)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Переделать стандартный шаблон объявлений для доски объявлений AdsManager. Убрать модуль поиска из списка объявлений. Сайт: http://chastnik-info.ru/index.php/ads/1-.html Указать стоимость работ и сроки исполнения.Завершен14 лет назад
- $50
Необходимо доработать этот скрипт codecanyon.net/item/jquery-social-modal-box/411136 Скрипт вызывает всплывающее окно и для его закрытия нужно поделиться ссылкой в социальных сетях. К ним необходимо добавить еще две русскоязычных - Вконтакте и MoйМир@mail.ru. ...Закрыт14 лет назад
- $100
Необходимо написать такой же плейер: http://maximum.ru/maximumtvonline/ Дизайн уже готов Обязательные требования: Данные об артистах и расположении фото будут браться из xml файла. Музыкальный поток отсюда: http://46.4.98.119\listen.pls.Закрыт14 лет назад
Есть сайт сайт по поиску квартир http://www.ayur.com.ua, который состоит из двух частей 1. Форма подачи заявки для арендатора 2. Панель управления риелтора с возможностью поиск заявок. Сайт написан на Zend FrameWork ...Закрыт14 лет назад
- $17
Сайт был перенесен с одного хостинга на другой, часть информации не перенеслась должным образом. Текущая версия: chempionov.ru Новый сайт: chempionov.tmweb.ru Требуется: 1. ...Завершен14 лет назад
Нужно создать скрипт задание в приложение от вас сроки и бюджет,портфолио и контактыВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $30
Требуется дополнение для движка на базе ShopOS. Дополнение – это вывод одного и того же товара, с выборкой по размерам, цветам, ценам и т.д. Пример можно посмотреть здесь: http://www.planetasnov.ru/?nv=goo,13,830&fst=112 (выбрать размер) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Два flash баннера 468х60 и 240х400 для сайта знакомств.Завершен14 лет назад
на сайте нужно найти и прикрутить форму заявки на сайт: http://www.deyneko.com.ua/Denezhniy_Magnit.html в нижней части страницы есть форма, но она работет некорреткно Нужна новая, или почичтить ...Завершен14 лет назад