Доработать скрипт

Есть готовый модуль для dle 9.2 интернет магазин,нужно его доработать

Необходимые изменения:

1.Возможность изменять количество товара прямо из короткой и/или полной новости.

2.Возможность установки из админки скидка и/или акция(также с выводом отдельными тегами).

3.Возможность установки по выбору пользователя валюту магазина.

4.(необязательно)Доб. возможность вывода разных цен для разных групп пользователей.

5.Создать несколько динамических инф. (вывод на других страницах сайта инф. типа :Популярные тов. с дин. обновлением)

6. Подкорректировать отображение цен(на данный момент нельзя задать цену начиная от 100 000,мод. её просто непонимает)

7.Убрать мелкие недочеты(подробнее если согласитесь опишу).

8.Сделать добавление товара в корзину без обновления текущей страницы(по средствам js).

Пока вроде все.Готов оплатить работу.Прошу указать возможности осуществления тех или иных пунктов,а так же сроки и стоимость.

С Ув. Александр(Iskandewer)