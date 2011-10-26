Форма заявки для сайта PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок287 просмотров

на сайте нужно найти и прикрутить форму заявки

на сайт: http://www.deyneko.com.ua/Denezhniy_Magnit.html

в нижней части страницы есть форма, но она работет некорреткно

Нужна новая, или почичтить эту

пожелания:

возможность свободно добавлять на все страницы

без перезагрузки страницы

вменяемый дизайн (желательно можно дорисовать под дизайн сайта)

надежность

кроссобраузерность

PHP
14 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

teshl
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Хорошо сделано качественно с полным желанием понять клиента рекомендую ВСЕМ!
рекомендую

Заявки фрилансеров

teshl
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад