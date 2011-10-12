Создание сайта

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки198 просмотров

Требуется web-программист, который напишет сайт с нуля.

Совместно работать с нашим программистом.

Создание дизайна в процессе.

Сроки: 2 месяца. До Нового Года

Примеры сайтов:

http://overpro.ru/

http://live-cs.ru/

icq: 479 - 907 - 952

14 лет назад
renat2323
Ренат 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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