Добрый день. Нужно доделать уже имеющийся подбор товара на сайте. Выделить описание в прямоугольник. Подбор товара осуществляется по 5 параметрам на 8 страницах. Сайт на движке Hostcms. Пример подбора: http://www.sportandrelax.ru/ ...
Создание сайта
Требуется web-программист, который напишет сайт с нуля.
Совместно работать с нашим программистом.
Создание дизайна в процессе.
Сроки: 2 месяца. До Нового Года
Примеры сайтов:
icq: 479 - 907 - 952
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