Несложный парсер

1. Что парсер должен делать?

Ходить по указанным страницам и собирать анкоры определенного сайта.

2. Как это происходит?

а) С текстового файла загружаются адреса страниц сайтов по которым он должен проходить.

б) Указывается по страницам какого сайта проходить не нужно (это чтобы не искало ссылки когда сайт ссылается сам на себя, потому что в текстовом файле отобрать вручную эти ссылки сложно)

в) указывается урл сайта при наличии которого при проходе скрипта по странице в ссылке где он присутствует собирается анкор ( ключевое слово) с этой ссылки.

4. Что должно быть в результате?

Список анкоров с указанием количества повторяющихся анкоров.

Пример:

молния (15)

молниезащита (35)

заземление (10)