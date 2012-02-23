Несложный парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок250 просмотров

1. Что парсер должен делать?

Ходить по указанным страницам и собирать анкоры определенного сайта.

2. Как это происходит?

а) С текстового файла загружаются адреса страниц сайтов по которым он должен проходить.

б) Указывается по страницам какого сайта проходить не нужно (это чтобы не искало ссылки когда сайт ссылается сам на себя, потому что в текстовом файле отобрать вручную эти ссылки сложно)

в) указывается урл сайта при наличии которого при проходе скрипта по странице в ссылке где он присутствует собирается анкор ( ключевое слово) с этой ссылки.

4. Что должно быть в результате?

Список анкоров с указанием количества повторяющихся анкоров.

Пример:

молния (15)

молниезащита (35)

заземление (10)

14 лет назад
mrTORN
48 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$30
1 день
Сделал все быстро и на высоком профессиональном уровне. Сотрудничеством остался доволен.
Человек всегда на связи, подробно описал задачу, быстро проверил результат и сразу же оплатил. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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