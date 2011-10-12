Есть сайт нужно сделать для него региональность. города Москва Санкт-Питербург Махачкала Владикавказ Дербент Грозный Нальчик Магас Краснодар Ростов-на-Дону Ставрополь Мин.Воды Пятигорск ...
Установка на сайте скрипта фотогалереи (слайд-шоу)
Нужно на существующий сайт агентства недвижимости установить скрипт фотогалереи (если быть точным, слайд-шоу), красиво меняющий фотографии объекта недвижимости. До этого нужно показать мне демо того скрипта, который Вы предлагаете установить.
Мне бы в идеале хотелось чего-то максимально приближенного к http://tours.tourfactory.com/tours/tour.asp?t=776057
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