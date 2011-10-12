Установка на сайте скрипта фотогалереи (слайд-шоу)

Нужно на существующий сайт агентства недвижимости установить скрипт фотогалереи (если быть точным, слайд-шоу), красиво меняющий фотографии объекта недвижимости. До этого нужно показать мне демо того скрипта, который Вы предлагаете установить.

Мне бы в идеале хотелось чего-то максимально приближенного к http://tours.tourfactory.com/tours/tour.asp?t=776057