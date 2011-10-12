Установка на сайте скрипта фотогалереи (слайд-шоу)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка178 просмотров

Нужно на существующий сайт агентства недвижимости установить скрипт фотогалереи (если быть точным, слайд-шоу), красиво меняющий фотографии объекта недвижимости. До этого нужно показать мне демо того скрипта, который Вы предлагаете установить.

Мне бы в идеале хотелось чего-то максимально приближенного к http://tours.tourfactory.com/tours/tour.asp?t=776057

14 лет назад
vickivanov
Виталий 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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