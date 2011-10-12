Java-script/flash

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки139 просмотров

Задача

При закрытии вкладки броузера пользователем должно открываться новое окно.

Открытие нового окна не должно блокироваться ни одним из броузеров.

За подробностями обращайтесь по указанным контактам в аккаунте

Java
14 лет назад
bvv2001
58 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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