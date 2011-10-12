Существуют скрипты php для парсинга сайта. Нужно написать модуль и настроить схему парсинга сайта через прокси. Возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество по поддежанию работоспособности парсинга. Опыт подобной работы обязателен!
Java-script/flash
Задача
При закрытии вкладки броузера пользователем должно открываться новое окно.
Открытие нового окна не должно блокироваться ни одним из броузеров.
За подробностями обращайтесь по указанным контактам в аккаунте
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