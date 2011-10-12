Разработка новостного портала

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  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок147 просмотров

Требуется разработка новостного портала, желательно на фреймворке YII (Если у кого есть опыт с ExpressionEngine2 пишите)

-Высокая посещаемость, низкая нагрузка на сервера

-Интеграция с соцсетями, другими порталами, коментарии

-Сортировка контента по тегам

-Рейтинг новости

-.... и тд

жду вас с примерами работ и предложениями по цене

Yii
14 лет назад
varavan
48 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров