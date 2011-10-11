Приглашение друзей через Facebook, Vk, Twitter

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок127 просмотров

Нужно, чтобы у вас был готовый код приглашения друзей через соц. сети:

Twitter

Facebook

Vkontakte

Мой Мир

который вы предоставите нашему программисту и вместе с ним в рабочее время поможете реализовать

Работа считается выполненной, если вы дали код, мы его вставили в своей проект, и при помощи вашей помощи он заработал

Код нужен на PHP

Примерно, как мы это видим:

Вводим логин и пароль от социалки,

мне подтягиваются френды

Я выбираю кому отправить сообщение - и оно всем уходит в социалку

PHP
14 лет назад
horal
42 года
20 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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