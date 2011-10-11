Есть проект на ror - система прохождения заказа Требуется: 1. поправить ошибки в системе. 2. доделать 3 функции вопросы в скайп savko_vadim
Cайт торгового центра
Нужен программист сайтов, который сможет "написать" интернет-проект торгового центра с нуля и его запустить. Принцип работы – wikimart.ru. Бюджет ОБСУЖДАЕТСЯ. Перспектива долгосрочного сотрудничества с этим проектом и с новыми. Дизайн, верстку и "сайт под ключ" можно не предлагать.
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