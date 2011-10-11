Cайт торгового центра

Проект длиной гдето на месяц. Надо сделать ГУИ на музыкальном плеере EJAY. Вообщем можно сказать что это будет похоже на музыкальный редактор, только online. TЗ пркрепленно. ТЗ на весь проект, проект большой, а я сейчас ...