Cайт торгового центра

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт24 заявки332 просмотра

Нужен программист сайтов, который сможет "написать" интернет-проект торгового центра с нуля и его запустить. Принцип работы – wikimart.ru. Бюджет ОБСУЖДАЕТСЯ. Перспектива долгосрочного сотрудничества с этим проектом и с новыми. Дизайн, верстку и "сайт под ключ" можно не предлагать.

14 лет назад
tehnosait
Денис 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров