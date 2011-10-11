Задачка для программиста на ROR - поправить ошибки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Есть проект на ror - система прохождения заказа

Требуется:

1. поправить ошибки в системе.

2. доделать 3 функции

вопросы в скайп savko_vadim

13 лет назад
vgsav
Вадим 
54 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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