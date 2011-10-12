Создание основной структуры многоязычного сайта, создание модулей главной страницы. Верстка главной страницы. Начало реализации логина на сайт через социальные сети.
Почти музыкальный редактор PHP + AJAX
Проект длиной гдето на месяц. Надо сделать ГУИ на музыкальном плеере EJAY. Вообщем можно сказать что это будет похоже на музыкальный редактор, только online. TЗ пркрепленно. ТЗ на весь проект, проект большой, а я сейчас ищу исполнителя для той части ТЗ, которя находится в файле: "TZ php.docx"
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