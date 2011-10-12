Почти музыкальный редактор PHP + AJAX

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Проект длиной гдето на месяц. Надо сделать ГУИ на музыкальном плеере EJAY. Вообщем можно сказать что это будет похоже на музыкальный редактор, только online. TЗ пркрепленно. ТЗ на весь проект, проект большой, а я сейчас ищу исполнителя для той части ТЗ, которя находится в файле: "TZ php.docx"

AJAXPHP
13 лет назад
xtrasns
50 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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